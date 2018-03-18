Тагильчане голосуют 18 марта за благоустройство дворов Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Как ранее пояснял Сергей Носов, дворы, жители которых будут наиболее активными и отдадут 100% своих голосов, должны занять первое место в очереди на благоустройство .

Я думаю, для Тагила голосование за благоустройство территорий важно, как и для других городов РФ. Особенность в Тагиле есть: у нас достаточно много проблем накопилось с общественными территориями и дворами. Есть запрос от тагильчан на серьезные изменения. От того, как мы сегодня выскажемся, зависит то, сбудется или не сбудется план, - сказал глава города.