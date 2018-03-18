Тагильчане голосуют 18 марта за благоустройство дворов Нижнего Тагила (ВИДЕО)
Сегодня на избирательных участках жители Нижнего Тагила голосуют за дворы, которые должны быть благоустроены в первую очередь.
Голосование за лучший двор проходит 18 марта на избирательных участках Нижнего Тагила. Каждый житель города может повлиять на благоустройство собственного двора. Очередность определится количеством голосов, которые будут поданы.
Как ранее пояснял Сергей Носов, дворы, жители которых будут наиболее активными и отдадут 100% своих голосов, должны занять первое место в очереди на благоустройство.
Я думаю, для Тагила голосование за благоустройство территорий важно, как и для других городов РФ. Особенность в Тагиле есть: у нас достаточно много проблем накопилось с общественными территориями и дворами. Есть запрос от тагильчан на серьезные изменения. От того, как мы сегодня выскажемся, зависит то, сбудется или не сбудется план, - сказал глава города.
© TagilCity.ru