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Новости Нижнего Тагила

Тагилстрой лидирует по посещаемости на выборах президента РФ в Нижнем Тагиле

18 марта 2018, 11:32Добавить новость
Нижний Тагил,выборы,выборы 2018,посещаймость,Голоса
На 10:00 18 марта 9544 жителей Тагилстроевского района проголосовали на выборах президента. 9544 жителей Тагилстроевского района проголосовали на выборах президента 18 марта, что составляет 10,82% от общего количества жителей района. В Ленинском районе проголосовали 5933 человека (6,96%). В Дзержинском - 7833 (8,69%). 

Итого 23316 жителей Нижнего Тагила (8,61%) уже проголосовали за будущего президента России.

Утренняя явка тагильчан на избирательные участки оказалась выше прошлых выборов президента РФ почти на 3%Сергей Носов уже проголосовал на выборах президента РФ.

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