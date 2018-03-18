Тагилстрой лидирует по посещаемости на выборах президента РФ в Нижнем Тагиле
18 марта, 11:32Общество
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На 10:00 18 марта 9544 жителей Тагилстроевского района проголосовали на выборах президента.
Сюжеты: Нижний Тагил
9544 жителей Тагилстроевского района проголосовали на выборах президента 18 марта, что составляет 10,82% от общего количества жителей района. В Дзержинском районе проголосовали 7833 (8,69%). В Ленинском - 5933 человека (6,96%).
Итого 23316 жителей Нижнего Тагила (8,61%) уже проголосовали за будущего президента России.
Утренняя явка тагильчан на избирательные участки оказалась выше прошлых выборов президента РФ почти на 3%. Сергей Носов уже проголосовал на выборах президента РФ.
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