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Новости Нижнего Тагила

Тренер из Екатеринбурга 4 месяца находится в СИЗО по подозрению в педофилии (ВИДЕО)

18 марта 2018, 08:35Добавить новость
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Против тренера одного из фитнес-клубов Екатеринбурга возбудили уголовное дело о совершении действий сексуального характера в отношении 7-летней девочки. Камеры наблюдения не позволили определить вину тренера, но мужчина, тем не менее, находится в СИЗО.

Вечером 18 ноября 2017 года тренер одного из фитнес-клубов Екатеринбурга по имени Андрей (имя мужчины изменено) в перерыве между тренировками присел на диван, чтобы отдохнуть и заполнить журнал учёта персональных тренировок. К нему подсела 7-летняя девочка. Через какое-то время мужчина встал с дивана и ушёл.

Чуть позже в фитнес-клуб приехал отчим девочки и сказал, что тренер трогал ребёнка и показывал свой половой орган. Родители написали на Андрея заявление в полицию, и мужчина был отправлен в следственный изолятор по подозрению в педофилии.

Как сообщает E1.ru, следствие внимательно изучило запись с камер наблюдения и нашло там действия сексуального характера. Сторона обвинения утверждает, что Андрей мастурбировал рядом с девочкой, прикрыв свои действия журналом.

Семья фитнес-тренера и его адвокат считают обвинения надуманными и необоснованными. Мужчине грозит тюремное заключение на срок от 12 до 20 лет.


Видео: E1.ru
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