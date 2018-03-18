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Тренер из Екатеринбурга 4 месяца находится в СИЗО по подозрению в педофилии (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тренер из Екатеринбурга 4 месяца находится в СИЗО по подозрению в педофилии (ВИДЕО)

18 марта, 08:35Общество
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