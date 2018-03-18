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Явка на 12:00 в Нижнем Тагиле выше показателей прошлых выборов президента в 3 раза
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Явка на 12:00 в Нижнем Тагиле выше показателей прошлых выборов президента в 3 раза

18 марта, 14:40Общество
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