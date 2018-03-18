Явка на 12:00 в Нижнем Тагиле выше показателей прошлых выборов президента в 3 раза

В Ленинском районе на 12 часов дня пришло 22,86% избирателей, сообщили TagilCity.ru в избиркоме города.

В общей сложности в выборах приняли участие 69 674 жителей Нижнего Тагила. Этот показатель превышает прошлогодние данные почти в три раза: в 2012 году на этот момент свои голоса за кандидатов в президенты отдали 20 092 горожанина.

Сообщается, что нарушений на избирательных участках зафиксировано не было. За порядком следят люди, непосредственно находящиеся на избирательных участках. Кроме того, есть возможность наблюдать за ходом голосования посредством интернет-трансляции.

Следующий подсчёт будет озвучен в 15:00.