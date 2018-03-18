Житель Верхотурья уснул с сигаретой во рту и поджёг свои штаны

Мужчина из Верхотурья едва не сгорел заживо после того, как уснул с непотушенной сигаретой во рту. Жизнь верхотурцу спасла пожарный-доброволец.
17 марта пожарный-доброволец Ольга Дяйкина проходила мимо одного из домов Верхотурья и почувствовала запах дыма.
Внутри женщина обнаружила спящего мужчину, на котором тлели ватные штаны от непотушенной сигареты. Верхотурца вынесли на улицу и при помощи ведра воды потушили штаны. Затем занесли обратно в дом, чтобы он не замёрз, сообщает E1.ru.
За проявленную бдительность пожарный-доброволец Ольга Дяйкина получила почётную грамоту.