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Новости Нижнего Тагила

Житель Верхотурья уснул с сигаретой во рту и поджёг свои штаны

18 марта 2018, 09:30Добавить новость
город,пожар,пожарные,Свердловская область,сигарета,возгорание,Верхотурье
Мужчина из Верхотурья едва не сгорел заживо после того, как уснул с непотушенной сигаретой во рту. Жизнь верхотурцу спасла пожарный-доброволец.

17 марта пожарный-доброволец Ольга Дяйкина проходила мимо одного из домов Верхотурья и почувствовала запах дыма.

Внутри женщина обнаружила спящего мужчину, на котором тлели ватные штаны от непотушенной сигаретыВерхотурца вынесли на улицу и при помощи ведра воды потушили штаны. Затем занесли обратно в дом, чтобы он не замёрз, сообщает E1.ru.


За проявленную бдительность пожарный-доброволец Ольга Дяйкина получила почётную грамоту.

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