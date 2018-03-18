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Житель Верхотурья уснул с сигаретой во рту и поджёг свои штаны
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Верхотурья уснул с сигаретой во рту и поджёг свои штаны

18 марта, 10:50Общество
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