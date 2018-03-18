Жители Вагонки в Нижнем Тагиле активно выбирают дворы и президента

Дзержинцы активнее других тагильчан выбирают блага для своих дворов и президента для страны. По состоянию на 18:00, по количеству проголосовавших на выборах президента Дзержинский район показал наибольшую явку в Нижнем Тагиле. Высокие цифры были зафиксированы и при выборе дворов для благоустройства.

Так, на четырех избирательных участках, находящихся в Дзержинском районе, наблюдатели за рейтинговым голосованием уже в 10:00 насчитали более 500 человек, которые хотят улучшить свои придомовые территории.









В перечне предложений по выполнению дополнительных работ в рамках благоустройства дворов были представлены: оборудование детских и спортивных площадок, обустройство автомобильных парковок, озеленение территории и установка камер видеонаблюдения.



Журналист TagilCity.ru узнал у жителей Вагонки, какие блага ещё они хотят видеть в своих дворах.

Жители Вагонки отметили, что в их районе с каждым годом всё больше дворов оснащаются элементами освещения. Однако в графу «Ваши предложения по иным видам работ» некоторые горожане вписывали вариант «Освещение улиц».

У нас сейчас почти каждый двор оснащен опорами освещения. Хотелось бы, чтобы вся Вагонка светилась. Темнеет рано, и хорошо, когда в твоем дворе видно каждую дорожку. Безопасно и уютно. Пришли с семьей, чтобы наш двор был самым светлым, -- говорит Дмитрий.

Среди прочего, жители Вагонки предложили улучшить во дворах тротуарные дорожки, установить лавочки для пожилых людей и посадить больше деревьев.



