Жители Вагонки в Нижнем Тагиле активно выбирают дворы и президента

Так, на четырех избирательных участках, находящихся в Дзержинском районе, наблюдатели за рейтинговым голосованием уже в 10:00 насчитали более 500 человек, которые хотят улучшить свои придомовые территории.

В перечне предложений по выполнению дополнительных работ в рамках благоустройства дворов были представлены: оборудование детских и спортивных площадок, обустройство автомобильных парковок, озеленение территории и установка камер видеонаблюдения.

Журналист TagilCity.ru узнал у жителей Вагонки, какие блага ещё они хотят видеть в своих дворах.

Жители Вагонки отметили, что в их районе с каждым годом всё больше дворов оснащаются элементами освещения. Однако в графу «Ваши предложения по иным видам работ» некоторые горожане вписывали вариант «Освещение улиц».

У нас сейчас почти каждый двор оснащен опорами освещения. Хотелось бы, чтобы вся Вагонка светилась. Темнеет рано, и хорошо, когда в твоем дворе видно каждую дорожку. Безопасно и уютно. Пришли с семьей, чтобы наш двор был самым светлым говорит Дмитрий.

Среди прочего, жители Вагонки предложили улучшить во дворах тротуарные дорожки, установить лавочки для пожилых людей и посадить больше деревьев.

Хорошо бы лавочек для стариков побольше. Рядом с лавочками деревья. Пусть наши старики сидят летом, отдыхают отметила Татьяна.

Фотоотчет: Выборы президента РФ в Нижнем Тагиле, 18.03.2018