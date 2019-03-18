150 тысяч за перелом плеча заплатит ученику школа в Свердловской области
150 тысяч рублей заплатит школа в Байкаловском районе Свердловской области за перелом плеча, полученный школьником по пути на урок физкультуры.
Инцидент произошел в сентябре 2018 года. Школьник направлялся на урок физкультуры на территории образовательного учреждения, запнулся о кабель, размещенный сотрудниками монтажной организации, и получил травму в результате падения.
Ребенка осмотрели учитель физкультуры и работник медкабинета, скорая помощь школьнику не вызывалась. Родители отвезли ребенка в Екатеринбург, где у него диагностировали перелом хирургической шейки правой плечевой кости. Мальчику потребовалась операция.
Прокуратурой установлено, что электропровод монтажной организации был размещен на территории школы с согласия руководства образовательного учреждения. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с требованием взыскать в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда.
Исковые требования прокуратуры были удовлетворены частично. Суд постановил взыскать в пользу несовершеннолетнего 150 тысяч рублей.