150 тысяч за перелом плеча заплатит ученику школа в Свердловской области

Инцидент произошел в сентябре 2018 года. Школьник направлялся на урок физкультуры на территории образовательного учреждения, запнулся о кабель, размещенный сотрудниками монтажной организации, и получил травму в результате падения.

Ребенка осмотрели учитель физкультуры и работник медкабинета, скорая помощь школьнику не вызывалась. Родители отвезли ребенка в Екатеринбург, где у него диагностировали перелом хирургической шейки правой плечевой кости. Мальчику потребовалась операция.

Прокуратурой установлено, что электропровод монтажной организации был размещен на территории школы с согласия руководства образовательного учреждения. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с требованием взыскать в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда.