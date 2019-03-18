24 автодороги в Нижнем Тагиле вошли в нацпроект

13 участков находятся в Дзержинском, 8 – в Ленинском, 3 – в Тагилстроевском районах. Всего в городе будет проложено 350 тысяч квадратных метров автодорог, протяженность которых составит 29,5 километров.

На реализацию проекта из федерального бюджета будут выделены 576 млн рублей, из городской казны на ремонт и строительство дорог пойдут 5% средств от общей суммы вложений.