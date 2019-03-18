24 автодороги в Нижнем Тагиле вошли в нацпроект

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24 автодороги в Нижнем Тагиле вошли в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Сюжеты: Нижний Тагил
13 участков находятся в Дзержинском, 8 – в Ленинском, 3 – в Тагилстроевском районах. Всего в городе будет проложено 350 тысяч квадратных метров автодорог, протяженность которых составит 29,5 километров.
На реализацию проекта из федерального бюджета будут выделены 576 млн рублей, из городской казны на ремонт и строительство дорог пойдут 5% средств от общей суммы вложений.
Проект «Безопасные и качественные автодороги» будет реализован в течение шести лет, по итогам которого запланировано снижение дорожно-транспортных происшествий и увеличение на 85% доли дорожной сети, информирует пресс-служба администрации города.
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