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24 автодороги в Нижнем Тагиле вошли в нацпроект
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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24 автодороги в Нижнем Тагиле вошли в нацпроект

Сегодня, 19:26ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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