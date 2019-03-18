5-летний ребенок самостоятельно ушел из детского сада в Екатеринбурге
Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку в связи с уходом ребенка из детского сада. Мальчик был найден через 20 минут на остановке общественного транспорта.
Инцидент произошел 15 марта в филиале МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Надежда» №252 Екатеринбурга. Примерно в 12.20 воспитанник младшей группы самостоятельно покинул территорию образовательного учреждения. Мальчик перед уходом находился в раздевалке, где ожидал бабушку, а затем самостоятельно ушел домой. Воспитатель укладывала детей на послеобеденный сон и не проконтролировала уход ребенка.
Как сообщает прокуратура, руководство дошкольного учреждения не сообщило об инциденте в правоохранительные органы. Ребенок был найден спустя 20 минут, мальчик находился на автобусной остановке, где его заметил наряд полиции.
В ходе прокурорской проверки будут опрошены сотрудники детского сада, установлена последовательная картина событий, дана оценка действиям руководства ДОУ.