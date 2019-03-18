5-летний ребенок самостоятельно ушел из детского сада в Екатеринбурге

Инцидент произошел 15 марта в филиале МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Надежда» №252 Екатеринбурга. Примерно в 12.20 воспитанник младшей группы самостоятельно покинул территорию образовательного учреждения. Мальчик перед уходом находился в раздевалке, где ожидал бабушку, а затем самостоятельно ушел домой. Воспитатель укладывала детей на послеобеденный сон и не проконтролировала уход ребенка.