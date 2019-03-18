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5-летний ребенок самостоятельно ушел из детского сада в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Feet 619399 1920

5-летний ребенок самостоятельно ушел из детского сада в Екатеринбурге

Сегодня, 09:20ОбществоФото: pixabay.com
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