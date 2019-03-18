ЛГБТ-борец в Екатеринбурге устроил слежку за школьниками в соцсетях

Общественник Тимур Булатов сообщил, что вопросом должны заняться полиция и инспекторы по делам несовершеннолетних. Булатов нашел в соцсетях фотографии подростков с символикой ЛГБТ, также дети состоят в группах, посвященных нетрадиционным отношениям. Со слов мужчины, он выявил 14 несовершеннолетних активистов, которые занимаются пропагандой ЛГБТ в школах.

Выявлено за пару дней 14 детей ЛГБТ-активистов в школах Екатеринбурга и области. Завтра школы и МВД получат соответствующие материалы по несовершеннолетним,пишет Булатов в соцсетях.