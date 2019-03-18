ЛГБТ-борец в Екатеринбурге устроил слежку за школьниками в соцсетях
Сегодня, 08:39ОбществоФото: Тимур Булатов/vk.com/bulatov_timur_rf
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ЛГБТ-борец в Екатеринбурге потребовал привлечь к ответственности родителей, чьи дети состоят в ЛГБ-сообществах в соцсетях.
Сюжеты: Екатеринбург
Общественник Тимур Булатов сообщил, что вопросом должны заняться полиция и инспекторы по делам несовершеннолетних. Булатов нашел в соцсетях фотографии подростков с символикой ЛГБТ, также дети состоят в группах, посвященных нетрадиционным отношениям. Со слов мужчины, он выявил 14 несовершеннолетних активистов, которые занимаются пропагандой ЛГБТ в школах.
Выявлено за пару дней 14 детей ЛГБТ-активистов в школах Екатеринбурга и области. Завтра школы и МВД получат соответствующие материалы по несовершеннолетним,пишет Булатов в соцсетях.
Ранее, после обращения Булатова, к директору школы №2 в Верхней Пышме была вызвана мама одной из учениц. С семьей общались сотрудники ПДН и психологи.
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