Мэрия Екатеринбурга предлагает обсудить строительство здания УФСБ

Проект здания будет опубликован на сайте администрации города 22 марта. В обсуждении может принять участие любой желающий, внести предложения можно через сайт администрации Екатеринбурга, либо направить электронным письмом в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений. Обсуждение продлиться до 19 апреля 2019 года.

УФСБ Екатеринбурга планирует масштабную реконструкцию здания в квартале на пересечении улиц Ленина — Вайнера — Антона Валека — Маршала Жукова. В результате планируется строительство многоэтажного комплекса.