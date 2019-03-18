Мэрия Екатеринбурга предлагает обсудить строительство здания УФСБ
Сегодня, 15:58ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Мэрия Екатеринбурга организует общественные слушания по строительству здания УФСБ.
Сюжеты: Екатеринбург
Проект здания будет опубликован на сайте администрации города 22 марта. В обсуждении может принять участие любой желающий, внести предложения можно через сайт администрации Екатеринбурга, либо направить электронным письмом в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений. Обсуждение продлиться до 19 апреля 2019 года.
УФСБ Екатеринбурга планирует масштабную реконструкцию здания в квартале на пересечении улиц Ленина — Вайнера — Антона Валека — Маршала Жукова. В результате планируется строительство многоэтажного комплекса.
Первый проект здания был разработан в 2017 году, однако вызвал критику общественности, и было принято решение о его доработке.
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