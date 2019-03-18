Путин ввел в эксплуатацию «Порт» - подстанцию «Россетей» в Тамани

Издание “Новые известия” рассказало о стратегическом значении этого энергетического объекта для улучшения инвестиционного климата субъекта.

В функционал подстанции будет входит энергетическое снабжение железной дороги Крымского моста, питание сухогрузной части порта “Тамань” и автомобильных магистралей, в том числе трассы М25 Новороссийск - Керченский пролив. Промышленные объекты Тамани также будут снабжаться электричеством от подстанции.

Объем электроэнергии, который будет производить ставшая основным энергетическим объектом региона подстанция, достигнет 432 МВА. Глава группы компаний “Россети” Павел Ливинский рассказал, что подстанция “Порт” - это элемент российского цифрового электросетевого комплекса.

Технические параметры нового объекта не сравнимы ни с какими другими объектами такого класса, которые есть на юге РФ. Очень высокого уровня безотказности и низких операционных издержек удалось достигнуть благодаря применению новейших технологий, которые позволяют управлять подстанцией с расстояния в режиме реального времени.

Устойчивость к любым метеорологическим явлениям обеспечивают 200 км ЛЭП, которые к объекту проложены компанией “Россети” с использованием передовых материалов.