Сбой связи в Свердловской области обошёлся «Мотиву» в 110 млн рублей

17 марта жители регионов остались без сотовой связи из-за технологического сбоя в работе оператора «Мотив».

Внештатная ситуация возникла в результате проведения профилактических работ на сети компании по вине поставщика оборудования – компании Ericsson, сообщила редакции TagilCity.ru пресс-служба «Мотива».