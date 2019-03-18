Сбой связи в Свердловской области обошёлся «Мотиву» в 110 млн рублей
Сегодня, 20:10ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Компания «Мотив» направила 110 млн рублей в качестве компенсации за сбой в работе сети в Свердловской области и ХМАО.
17 марта жители регионов остались без сотовой связи из-за технологического сбоя в работе оператора «Мотив».
Внештатная ситуация возникла в результате проведения профилактических работ на сети компании по вине поставщика оборудования – компании Ericsson, сообщила редакции TagilCity.ru пресс-служба «Мотива».
Своим абонентам в качестве компенсации компания предлагает безлимитный интернет или пакет минут.
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