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Сбой связи в Свердловской области обошёлся «Мотиву» в 110 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сбой связи в Свердловской области обошёлся «Мотиву» в 110 млн рублей

Сегодня, 20:10ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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