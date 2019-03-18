Скульптура «Родина-Мать» будет восстановлена на Рогожинском кладбище

Глава города Владислав Пинаев, руководители профильных управлений и представители музея ИЗО обсудили восстановление и реставрацию монументов, находящихся на площади Славы и кладбище «Центральное».

Пинаев распорядился подготовить проектно-сметную документация для проведения конкурса по определению подрядчиков. Основная часть работ по реконструкции запланирована на 2019 год.

На Рогожинском кладбище эксперты оценили состояние скульптуры «Родина-Мать». По их мнению, за 30 лет появились повреждения. Специалисты предложили отлить монумент из силумина или изготовить его из бронзы, информирует пресс-служба администрации города.