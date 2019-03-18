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Тагильчанину грозит пять лет тюрьмы за кражу сноуборда в Верхней Салде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанину грозит пять лет тюрьмы за кражу сноуборда в Верхней Салде

Сегодня, 06:00ОбществоФото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
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