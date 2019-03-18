Тагильчанину грозит пять лет тюрьмы за кражу сноуборда в Верхней Салде

23 февраля житель Верхней Салды зашел в магазин, а когда вышел, обнаружил, что оставленный у входа сноуборд пропал.

Полицейские, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, разыскали подозреваемого в краже. Им оказался 26-летний житель Нижнего Тагила. Молодой человек был неоднократно судим, в ноябре 2018 года он в очередной раз освободился из тюрьмы.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, тагильчанин нигде не работал и промышлял кражами из продуктовых магазинов.

23 февраля он собирался в очередной раз украсть продукты, но увидел сноуборд у входа в магазин и решил, что он стоит дороже того, что он может украсть.

Злоумышленника задержали при попытке кражи в одном из магазинов города. Сноуборд был обнаружен у него в квартире.