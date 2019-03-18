Тагильскому ветерану МВД вернули удержанные для умершей жены алименты
Сбербанк вернул часть удержанных денег из пенсии ветерана МВД Юрия Бодрова после вмешательства начальника гарнизона тагильской полиции Ибрагима Абдулкадырова. Об этом TagilCity.ru рассказали в пресс-группе межмуниципального полицейского управления.
Ибрагим Абабакарович попросил профильные ведомства разобраться в ситуации с пенсией ветерана. В итоге Юрию Бодрову уже сделали перерасчёт отчислений за январь и февраль, при этом удержаний с его счёта больше делать не будут. Отчисления, которые сейчас находятся на замороженных счетах женщины, пенсионеру вернут в мае – после того, как пройдёт полгода с её смерти, рассказали корреспонденту TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».
Напомним, со счёта пенсионера ежемесячно списывалась часть денег на уплату алиментов бывшей супруге согласно постановлению суда. В ноябре 2018 года женщина умерла, а удержания из пенсии Юрия Бодрова так и не прекратились. В Сбербанке корреспонденту TagilCity.ru тогда объяснили, что прекратить делать отчисления не могут, так как суд не отменил своё решение в связи с кончиной бывшей жены ветерана. Удержания за 2018 год поступили на «условно заблокированный» счёт умершей женщины, в январе и феврале деньги поступили на промежуточные счета. Пенсионера обязывали идти в суд и доказывать смерть супруги. Ситуацию взял под личный контроль начальник гарнизона полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров.
Проверка, которую по данному факту начала прокуратура Свердловской области, ещё не закончилась.