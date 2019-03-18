Тагильскому ветерану МВД вернули удержанные для умершей жены алименты

Ибрагим Абабакарович попросил профильные ведомства разобраться в ситуации с пенсией ветерана. В итоге Юрию Бодрову уже сделали перерасчёт отчислений за январь и февраль, при этом удержаний с его счёта больше делать не будут. Отчисления, которые сейчас находятся на замороженных счетах женщины, пенсионеру вернут в мае – после того, как пройдёт полгода с её смерти, рассказали корреспонденту TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, со счёта пенсионера ежемесячно списывалась часть денег на уплату алиментов бывшей супруге согласно постановлению суда. В ноябре 2018 года женщина умерла, а удержания из пенсии Юрия Бодрова так и не прекратились. В Сбербанке корреспонденту TagilCity.ru тогда объяснили, что прекратить делать отчисления не могут, так как суд не отменил своё решение в связи с кончиной бывшей жены ветерана. Удержания за 2018 год поступили на «условно заблокированный» счёт умершей женщины, в январе и феврале деньги поступили на промежуточные счета. Пенсионера обязывали идти в суд и доказывать смерть супруги. Ситуацию взял под личный контроль начальник гарнизона полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров.