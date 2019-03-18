Жительница Новоуральска осуждена за использование чужой банковской карты
Сегодня, 08:00ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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100 часов обязательных работ назначено жительнице Новоуральска за использование чужой банковской карты.
В декабре 2018 года женщина нашла на улице банковскую карту, которой впоследствии решила воспользоваться. Она несколько раз оплатила с помощью карты покупки в магазинах.
Ранее женщина была судима за мошенничество в сфере кредитования. Тогда ее приговорили к выплате штрафа в размере пяти тысяч рублей, который она не оплатила.
За использование чужой карты суд приговорил обвиняемую к 100 часам обязательных работ и оплате ранее наложенного неоплаченного штрафа. Также она обязана вернуть деньги, которые потратила, расплатившись чужой картой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
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