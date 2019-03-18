Жительница Новоуральска осуждена за использование чужой банковской карты

В декабре 2018 года женщина нашла на улице банковскую карту, которой впоследствии решила воспользоваться. Она несколько раз оплатила с помощью карты покупки в магазинах.

Ранее женщина была судима за мошенничество в сфере кредитования. Тогда ее приговорили к выплате штрафа в размере пяти тысяч рублей, который она не оплатила.