Глава управления культуры Екатеринбурга отправлен на карантин после поездки в Англию
Сегодня, 19:53ОбществоФото: сайт управления культуры Екатеринбурга
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Мэр Екатеринбурга отправил на карантин главу управления культуры города Илью Маркова, пишет «Ъ».
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Илья Марков недавно вернулся из отпуска, он побывал в Англии и Ирландии. С 16 марта он находится дома. В мэрии пояснили, что на момент его отъезда из России Англия не входила в список стран, куда не рекомендовалась ехать из-за распространения коронавирусной инфекции. Также там рассказали, что Марков сдал анализ на коронавирус – он отрицательный.
Напомним, что в Свердловской области зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом. Все инфицированные лежать в больнице № 40. Сегодня в России зафиксировали 33 новых случая заболевания, всего по России – 147 заболевших.
Карта распространения коронавируса в России
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