Глава управления культуры Екатеринбурга отправлен на карантин после поездки в Англию

Илья Марков недавно вернулся из отпуска, он побывал в Англии и Ирландии. С 16 марта он находится дома. В мэрии пояснили, что на момент его отъезда из России Англия не входила в список стран, куда не рекомендовалась ехать из-за распространения коронавирусной инфекции. Также там рассказали, что Марков сдал анализ на коронавирус – он отрицательный.