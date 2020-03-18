Интернет-сервисы «Россетей» стали доступнее

Завтра, 19 марта, центры обслуживания будут закрыты еще в восьми регионах, сообщают «Новые известия». Однако потребителям не стоит волноваться: все услуги энергетики будут оказывать в полном объеме. Просто теперь все просьбы от клиентов будут приниматься в онлайн-режиме. Можно также оставить заявку по телефону горячей линии. Те документы, которые были подготовлены ранее, будут доставлены почтой или в электронном формате.

Отмечается, что связаться с представителями компании можно через сайт электросетевых услуг. Кроме этого, каждому доступны порталы сетевых компаний. Есть и более современный способ связи – через мобильный телефон. Приложение «Россети – личный кабинет» доступно для скачивания для пользователей Android и iOS.

Как отметили в энергохолдинге, закрытие центров обслуживания является логичным шагом в свете сложившейся в мире обстановки. Кроме этого, просьбы об этом неоднократно поступали от клиентов компании. Временная мера по переводу работы в онлайн-режим полностью отвечает требованиям концепции «Цифровая трансформация 2030», положения которой реализуются холдингом.