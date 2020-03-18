Интернет-сервисы «Россетей» стали доступнее

Энергокомпания «Россети» приняла решение закрыть с 18 марта центры обслуживания потребителей в 19 российских регионах. С этого дня все сервисы для клиентов будут работать в дистанционном режиме. Мера является временной.
Завтра, 19 марта, центры обслуживания будут закрыты еще в восьми регионах, сообщают «Новые известия». Однако потребителям не стоит волноваться: все услуги энергетики будут оказывать в полном объеме. Просто теперь все просьбы от клиентов будут приниматься в онлайн-режиме. Можно также оставить заявку по телефону горячей линии. Те документы, которые были подготовлены ранее, будут доставлены почтой или в электронном формате.
Отмечается, что связаться с представителями компании можно через сайт электросетевых услуг. Кроме этого, каждому доступны порталы сетевых компаний. Есть и более современный способ связи – через мобильный телефон. Приложение «Россети – личный кабинет» доступно для скачивания для пользователей Android и iOS.
Как отметили в энергохолдинге, закрытие центров обслуживания является логичным шагом в свете сложившейся в мире обстановки. Кроме этого, просьбы об этом неоднократно поступали от клиентов компании. Временная мера по переводу работы в онлайн-режим полностью отвечает требованиям концепции «Цифровая трансформация 2030», положения которой реализуются холдингом.
Уже не первый год «Россети» уделяют большое внимание развитию потребительских сервисов. Сегодня все дочерние компании энергохолдинга внедрили современные решения, которые позволяют общаться с потребителями по любым вопросам, касающимся техприсоединения, перераспределения или увеличения мощности. В дистанционном режиме также ведется прием заявок об отсутствии электроэнергии или ее низком качестве.