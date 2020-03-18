Школы Екатеринбурга переведены на дистанционное обучение из-за эпидемии коронавируса

В постановлении говорится, что занятия в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования, спортивных школах и школах олимпийского резерва, расположенных на территории Екатеринбурга, должны быть приостановлены.

Напомним, на сегодняшний день в Екатеринбурге официально зарегистрирован один случай заражения коронавирусом. Еще 55 человек госпитализированы с подозрением на заболевание. Количество случаев в России достигло 147. Отменены все крупные мероприятия, а также закрыты границы страны до 1 мая.