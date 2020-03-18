Школы Екатеринбурга переведены на дистанционное обучение из-за эпидемии коронавируса
Вчера, 22:52ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Сегодня, 18 марта, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о переводе школьников на дистанционное обучение из-за коронавируса. Оно опубликовано на официальном портале города.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
В постановлении говорится, что занятия в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования, спортивных школах и школах олимпийского резерва, расположенных на территории Екатеринбурга, должны быть приостановлены.
Напомним, на сегодняшний день в Екатеринбурге официально зарегистрирован один случай заражения коронавирусом. Еще 55 человек госпитализированы с подозрением на заболевание. Количество случаев в России достигло 147. Отменены все крупные мероприятия, а также закрыты границы страны до 1 мая.
Карта распространения коронавируса в России
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