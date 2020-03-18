TagilCity.ru запустило интерактивную карту распространения коронавируса в России

В Свердловской области на текущий момент официально подтверждены шесть случав коронавируса. По распоряжению губернатора региона Евгения Куйвашева в Свердловской области введен режим повышенной готовности. Принимаются меры по недопущению распространения вируса. Все свердловчане, прилетевшие из-за границы, проходят обязательный осмотр медиками. При подозрении на коронавирус граждане помещаются на 14-дневный карантин. В основном пациенты поступают в горбольницу № 40 в Екатеринбурге.

В связи с эпидемией отменены все массовые мероприятия, закрыты театры, цирки и иные учреждения культуры. Вузы и сузы переводятся на режим дистанционного обучения. Посещение детьми школ и детских садов оставлено на усмотрение родителей.

Карта распространения коронавируса в России

Гражданам и организациям рекомендовано осуществлять несколько раз в день влажную уборку, обрабатывать дезинфицирующими средствами поверхности, проветривать помещения, обеззараживать воздух специальными установками, информировать сотрудников о мерах профилактики заболевания. Руководителей предприятий просят следить за состоянием здоровья сотрудников. Граждан при повышении температуры и признаках ОРВИ просят обращаться за медпомощью. В России работает «горячая линия» по коронавирусу, получить консультации можно по телефону 112.