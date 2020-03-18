Тагильские сотрудники ГИБДД помогли водителю съехавшей в кювет фуры

Инспекторы Данил Плесовских и Сергей Волчок в это время патрулировали пригородную трассу. Водитель грузовика не пострадал и сам вызвал спецтехнику. Сотрудники ГИБДД оказали помощь по регулировке движения на участке, где произошла авария.