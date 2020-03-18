Тагильские сотрудники ГИБДД помогли водителю съехавшей в кювет фуры
Сегодня, 18:12ОбществоФото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области
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Утром 17 марта на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил — Серов грузовой автомобиль MAN с прицепом из-за гололедицы опрокинулся в кювет. На помощь водителю пришли сотрудники Госавтоинспекции из Нижнего Тагила, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области
Сюжеты: Нижний Тагил
Инспекторы Данил Плесовских и Сергей Волчок в это время патрулировали пригородную трассу. Водитель грузовика не пострадал и сам вызвал спецтехнику. Сотрудники ГИБДД оказали помощь по регулировке движения на участке, где произошла авария.
В итоге фуру достали из кювета. Водитель поблагодарил полицейских за помощь и внимание.
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