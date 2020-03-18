Убитая мужем у суда жительница Первоуральска ранее проходила по делу об избиении
Жительница Первоуральска, погибшая 18 марта возле здания суда от ножевого ранения, ранее была фигурантом уголовного дела о побоях, пишет Znak.
По словам одного из местных жителей, девушка подозревалась в избиении знакомой, которая была беременная и после потеряла ребенка.
Эту информацию подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых:
Рaнее пoгибшая жeнщина действительно прoверялась на причaстность к прeступлению, квaлифицировавшемуся по признaкам, предусмотрeнным статьей 159 УК РФ («Мошенничество») и стaтьей 116 УК РФ («Побои»). Но oбъективности рaди отмечу, что oфициальной судимoсти погибшая не имела.
Напомним, сегодня, 18 марта, возле здания суда в Первоуральске местный житель с ножом напал на свою сожительницу. От полученных ранений девушка скончалась на месте, также пострадал судебный пристав, пытавшийся ее защитить. После этого подозреваемый скрылся. Через несколько часов его задержали сотрудники полиции.