В Нижнем Тагиле осужденный избил сотрудников колонии

В адрес заключенного было сделано замечание о форме одежды. Осужденный после этого устроил драку, нанес сотрудникам колонии удары стулом и рукой. При этом мужчина нецензурно выражался. Чтобы предотвратить противоправные действия заключенного, была применена сила и спецсредства.

После инцидента офицеры прошли медосмотр. У одного из них зафиксирована царапина левого виска, у второго — ушиб плечевого сустава и ушиб лучезапястного сустава левой руки.