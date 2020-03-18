В Нижнем Тагиле осужденный избил сотрудников колонии

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16 марта осужденный избил сотрудников ИК-12 в Нижнем Тагиле, пишет «Уральский меридиан».
Сюжеты: Нижний Тагил
В адрес заключенного было сделано замечание о форме одежды. Осужденный после этого устроил драку, нанес сотрудникам колонии удары стулом и рукой. При этом мужчина нецензурно выражался. Чтобы предотвратить противоправные действия заключенного, была применена сила и спецсредства.
После инцидента офицеры прошли медосмотр. У одного из них зафиксирована царапина левого виска, у второго — ушиб плечевого сустава и ушиб лучезапястного сустава левой руки.
Мужчина отбывает наказание по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». После нападения на сотрудников колонии в отношении него могут возбудить уголовные дела по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».
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