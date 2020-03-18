В Нижнем Тагиле в салонах трамваев проводят усиленную дезинфекцию из-за коронавируса

В первую очередь в салоне обрабатывают поручни, подоконники и все горизонтальные поверхности.

За прошлый год пассажиропоток превысил 11 миллионов пассажиров. По рекомендации Роспотребнадзора, учитывая угрозу распространения коронавируса, и сезонный рост числа других заболеваний - дезинфицирующий раствор в депо сделали крепче, усилив его концентрацию.

Директор Тагильского трамвая Игорь Темнов пояснил, что вагоны обрабатываются в ежедневном режиме во всех депо города.