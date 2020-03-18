В Нижнем Тагиле в салонах трамваев проводят усиленную дезинфекцию из-за коронавируса
Сегодня, 20:13ОбществоФото: скриншот из видеорепортажа ТК «Телекон»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле в связи с коронавирусом проводят санобработку трамваев, сообщает ТК «Телекон».
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
В первую очередь в салоне обрабатывают поручни, подоконники и все горизонтальные поверхности.
За прошлый год пассажиропоток превысил 11 миллионов пассажиров. По рекомендации Роспотребнадзора, учитывая угрозу распространения коронавируса, и сезонный рост числа других заболеваний - дезинфицирующий раствор в депо сделали крепче, усилив его концентрацию.
Директор Тагильского трамвая Игорь Темнов пояснил, что вагоны обрабатываются в ежедневном режиме во всех депо города.
В Нижнем Тагиле в салонах трамваев проводят усиленную дезинфекцию из-за коронавирусаВидео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: ТК «Телекон»
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей