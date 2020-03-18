Вузы Нижнего Тагила из-за коронавируса переходят на дистанционную систему обучения
Сегодня, 13:43ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле на дистанционную систему обучения переходят НТИ (филиал УрФУ) и НТГСПИ, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
В пединституте сообщили, что с 19 марта на дистанционную форму обучения переводят первокурсников, а с 23 марта — вторые и третьи курсы. Выпускные курсы находятся на каникулах и готовятся к защите дипломов.
В НТИ сказали, что вопрос с переходом на дистанционку решается. Дистанционно занятия будут проходить до особых распоряжений руководства, сообщают в вузе.
Напомним, из дома уже занимаются студенты тагильских колледжей и техникумов. Заместитель главы Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров сообщил, что вопрос о посещении детьми школ и детсадов остается в зоне ответственности родителей.
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