Вузы Нижнего Тагила из-за коронавируса переходят на дистанционную систему обучения

В пединституте сообщили, что с 19 марта на дистанционную форму обучения переводят первокурсников, а с 23 марта — вторые и третьи курсы. Выпускные курсы находятся на каникулах и готовятся к защите дипломов.

В НТИ сказали, что вопрос с переходом на дистанционку решается. Дистанционно занятия будут проходить до особых распоряжений руководства, сообщают в вузе.