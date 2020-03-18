Жители Екатеринбурга не могут вернуться домой из Тайланда из-за коронавируса

В страну впускают только граждан Казахстана, остальные пассажиры не могут даже перейти с одного терминала на другой. Деньги за билеты также возвращать не торопятся. Кроме того, если возврат и планируется, то только половина стоимости билета.

В связи с возникшей проблемой закрытия границ цены на билеты начали резко дорожать: их стоимость колебалась от 50 до 300 тысяч рублей. В результате семье Журнаковых возвращение домой обошлось в 60 тысяч рублей (из расчета на двух человек с маленьким ребенком) с вылетом 21 марта.

Несмотря на то, что для россиян, у которых возникли проблемы за территорией России, МИД России создал «горячую линию», дозвониться до нее нет никакой возможности, а на письменные заявления дают срок рассмотрения около месяца, рассказывает семья.