Жители Екатеринбурга не могут вернуться домой из Тайланда из-за коронавируса
Никита Журнаков, известный фотограф Екатеринбурга, отдыхавший вместе с семьей в Таиланде, не может вернуться домой в связи с закрытием границ Казахстана из-за опасности коронавируса, рассказывает ЕАН.
В страну впускают только граждан Казахстана, остальные пассажиры не могут даже перейти с одного терминала на другой. Деньги за билеты также возвращать не торопятся. Кроме того, если возврат и планируется, то только половина стоимости билета.
В связи с возникшей проблемой закрытия границ цены на билеты начали резко дорожать: их стоимость колебалась от 50 до 300 тысяч рублей. В результате семье Журнаковых возвращение домой обошлось в 60 тысяч рублей (из расчета на двух человек с маленьким ребенком) с вылетом 21 марта.
Несмотря на то, что для россиян, у которых возникли проблемы за территорией России, МИД России создал «горячую линию», дозвониться до нее нет никакой возможности, а на письменные заявления дают срок рассмотрения около месяца, рассказывает семья.
Напоминаем, что данные трудности возникают в связи с распространением коронавируса. В настоящий момент всего в мире зафиксировано более 200 тысяч заболевших. В Свердловской области официально подтверждены шесть случаев коронавируса.