1 млн через суд требуют «Нижнетагильские тепловые сети» у ВГОКа

1 млн через суд требуют «Нижнетагильские тепловые сети» у ВГОКа

Сегодня, 19:38ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Более одного миллиона рублей требует выплатить через суд МУП «Нижнетагильские тепловые сети» за поставку тепловой энергии у ОАО ВГОК.

Исковое заявление принято 16 марта, заседание суда первой инстанции состоится 19 апреля 2021 года, согласно картотеки арбитражного суда Свердловской области.

Напомним, процедура банкротства введена на тагильском ВГОКе с 2018 года. Общий долг предприятия по исполнительным производствам составляет 890 миллионов рублей. Большую часть из этой суммы ВГОК должен ресурсоснабжающим организациям за тепло, газ и электроэнергию. По инициативе «ЭнергосбыТ Плюс» приставы направили в Верховный суд Британских Виргинских островов постановление о возврате спрятанных в офшоре девяти миллионов долларов для оплаты долга за услуги ЖКХ.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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