1 млн через суд требуют «Нижнетагильские тепловые сети» у ВГОКа

Напомним, процедура банкротства введена на тагильском ВГОКе с 2018 года. Общий долг предприятия по исполнительным производствам составляет 890 миллионов рублей. Большую часть из этой суммы ВГОК должен ресурсоснабжающим организациям за тепло, газ и электроэнергию. По инициативе «ЭнергосбыТ Плюс» приставы направили в Верховный суд Британских Виргинских островов постановление о возврате спрятанных в офшоре девяти миллионов долларов для оплаты долга за услуги ЖКХ.