Администрация Уральца регулярно чистит снег с дороги после публикации TagilCity.ru

В поселке Уралец под Нижним Тагилом чиновники регулярно убирают снег с дороги после публикации TagilCity.ru. Ранее жители не могли даже подъехать к своим домам.

Дорога, ведущая к домам по улице Красных Партизан, была завалена снегом и мешала людям подъехать к своим жилищам. Жильцам приходилось убирать снег вручную. В частности, Виктор, являющийся инвалидом третьей группы из-за сердечного заболевания, чистил проблемный участок дороги несколько раз в неделю. После публикации TagilCity.ru администрация поселка Уралец отреагировала на жалобы сельчан и зачистила территорию домов. После того раза дорога чистилась несколько раз. Также участок прогребли сегодня,рассказал Виктор. Инвалиду приходится самому убирать снег с улиц в поселке Уралец. Чиновники молчат Напомним, о жалобах жителей стало известно 3 марта. Тогда сообщалось, что дорога заснежена настолько, что в случае необходимости к жильцам не подъедет машина скорой помощи.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter