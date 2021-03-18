Администрация Уральца регулярно чистит снег с дороги после публикации TagilCity.ru

Администрация Уральца регулярно чистит снег с дороги после публикации TagilCity.ru

Сегодня, 16:01ОбществоФото: TagilCity.ru
В поселке Уралец под Нижним Тагилом чиновники регулярно убирают снег с дороги после публикации TagilCity.ru. Ранее жители не могли даже подъехать к своим домам.

Дорога, ведущая к домам по улице Красных Партизан, была завалена снегом и мешала людям подъехать к своим жилищам. Жильцам приходилось убирать снег вручную. В частности, Виктор, являющийся инвалидом третьей группы из-за сердечного заболевания, чистил проблемный участок дороги несколько раз в неделю.

После публикации TagilCity.ru администрация поселка Уралец отреагировала на жалобы сельчан и зачистила территорию домов.

После того раза дорога чистилась несколько раз. Также участок прогребли сегодня,рассказал Виктор.

Напомним, о жалобах жителей стало известно 3 марта. Тогда сообщалось, что дорога заснежена настолько, что в случае необходимости к жильцам не подъедет машина скорой помощи.

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