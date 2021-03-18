Администрация Тюмени одобрила новую концепцию набережной с пляжем

В Тюмени прошло совещание городской администрации, в рамках которого девелопер ГК «ЭНКО» представил концепцию набережной левого берега Туры на участке от улицы Профсоюзной до улицы Мельникайте.

Сообщается, что группа компаний «ЭНКО» возводит рядом с отмеченным участком крупный жилой район "Айвазовский". Инициатива застройщика была одобрена властями, которые назвали ее примером социально ответственного бизнеса. ГК «ЭНКО» занимается не только жилым строительством, но и развитием территорий, прилегающих к ЖК. На основе представленной концепции специалисты разработают рабочую документацию. При этом отмечается, что в концепцию могут быть внесены изменения, но наполнение и функционал сохранятся. Сейчас документ предусматривает строительство набережной протяженностью более двух километров на левом берегу Туры между улицами Профсоюзной и Мельникайте. Общая площадь, где планируются работы по благоустройству, составляет двадцать три гектара. Также отмечается, что на указанном участке будет обустроен песчаный пляж, площадь которого составит девять тысяч квадратных метров. Это будет первый в Тюмени участок набережной с пляжем, предназначенным для отдыха, загорания и активных игр (пляжный волейбол и футбол). Фото: ГК «ЭНКО» Отдельно отмечается, что ГК «ЭНКО» разрабатывала концепцию с учетом зоны подтопления. Кроме этого, проект предусматривает обустройство спортивной площадки для активных игр, воркаут-зоны, оснащенной тренажерами, памп-трека и велопроката. В центральной части будет построен пешеходный мост и предусмотрена площадь, где можно будет проводить массовые мероприятия и ярмарки. Также на территории будут организованы прогулочные, вело- и лыжероллерные маршруты, отдельная зона для заведений общественного питания и торговли. Проект благоустройства, предложенный «ЭНКО», предусматривает строительство детской площадки и фонтана с туманом. Его конструкция и принцип действия аналогичны фонтану, установленному у тюменского драматического театра, однако отличие будет заключаться в дополнительной функции - тумане, который образуется под действием ультразвука, а в темное время суток будет подсветка. Необходимо отметить, что для благоустройства застройщиком был выбран именно этот участок, потому что здесь минимальное количество гранита и есть возможность максимально сохранить существующие зеленые насаждения. Кроме того, на территории предусмотрено дополнительное озеленение, а также будет высажен дендрологический парк. Современная набережная, насыщенная множеством разнообразных функций, выполнена в симбиозе городской среды и природы. Она отвечает современным европейским трендам, используется много натуральных материалов и большое количество озеленения, что позволяет создать атмосферу для комфортных прогулок и времяпрепровождения на свежем воздухе,отметил архитектор проекта, гендиректор архбюро "Соловьев" Илья Соловьев.

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