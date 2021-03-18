Александр Бойченко помог пермячке найти место в детсадике для ребенка

Так, на последнем приеме к нему обратились пенсионеры по поводу досуга, а жительница Перми попросила помочь найти своей дочери место в детском саду.
Елена Воробей долго добивалась ответа на вопрос: когда же ее ребенок сможет ходить в детсад? Без решения этой проблемы Елена не может выйти на работу. Во время онлайн-приема граждан она рассказала о ситуации Александру Бойченко, после чего тот предложил устроить девочку в муниципальное дошкольное учреждение. Женщина согласилась, ребенок начнет посещать занятия уже летом. Депутат подчеркнул, что вопрос взят на персональный контроль, пишет aif.ru.
Пермячка Елена Панфилюк рассказала журналистам о проекте «Активное долголетие», соавтором которого был Бойченко. Женщина посещает занятия по гимнастике суставов и скандинавской ходьбе. По ее словам, людям старшего поколения нравится не только то, что они могут бесплатно укреплять здоровье. У них появилась возможность расширить круг знакомств, общаться с людьми одного возраста и похожих интересов. Пенсионерка попросила Бойченко помочь организовать кружки хорового пения и изобразительного искусства, причем совместные, чтобы можно было посещать их с внуками.
Депутат Заксобрания отметил, что предложение хорошее, и пообещал, что оба кружка будут открыты в общественном центре «Ива» уже в апреле. Также он отметил, что в следующем месяце в крае планируют отменить самоизоляцию граждан старше 65 лет. Таким образом, пенсионеры смогут вернуться к нормальной жизни и посещать больше мероприятий.
Напомним, «Активное долголетие» – проект, который начал работу еще в 2019 году. В прошлом году пандемия внесла коррективы, и занятия стали проводить в онлайн-формате. В настоящее время заболеваемость снизилась, поэтому после снятия ограничений секции и кружки вернутся к нормальной работе.
Александр Бойченко заметил, что на своих приемах ему приходится вникать в самые разные проблемы. Так, работающие граждане чаще всего обращаются по поводу детей и своей работы, а пожилых горожан больше интересуют вопросы здравоохранения и полезного досуга.
«Пермяки знают, что в региональной общественной приемной их выслушают и окажут реальную помощь. Поэтому количество обращений растет с каждым годом», - отметил Бойченко.