ЕВРАЗ подал иск к мэрии Нижнего Тагила из-за 3,2 млрд долгов МУП «Тагилэнерго»

Холдинг Абрамовича требует мэрию вернуть средства. В администрации ответили на требования ЕВРАЗа.
Мэрией не было совершено неправомерных действий или бездействия в адрес кредитора, которые принесли бы вред имущественным правам, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе мэрии.
Адвокат Сергей Тимошенко отметил, что для привлечения городской администрации к выплате долга за другую организацию, истцу потребуется доказать причинно-следственную связь между действиями собственника имущества и банкротством фирмы, пишет ЕАН
Организация МУП «Тагилэнерго» была признана банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области 8 июня 2020 года. Дело рассматривалось с 27 мая 2016 года. В настоящий момент производство по делу о банкротстве всё еще не завершено. Идёт реализация имущества компании, согласно Единому федеральному реестру сведений о банкротстве.