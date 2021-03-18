ЕВРАЗ подал иск к мэрии Нижнего Тагила из-за 3,2 млрд долгов МУП «Тагилэнерго»

Организация МУП «Тагилэнерго» была признана банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области 8 июня 2020 года. Дело рассматривалось с 27 мая 2016 года. В настоящий момент производство по делу о банкротстве всё еще не завершено. Идёт реализация имущества компании, согласно Единому федеральному реестру сведений о банкротстве.