Флешмоб «Голубая лента» привлечет внимание к проблемам водных ресурсов Нижнего Тагила

Всероссийская акция-флэшмоб «Голубая лента», посвященная Международному дню воды, пройдет 19 марта в Нижнем Тагиле. Организатором выступит городская станция юных натуралистов. Участники акции проведут флэшмоб, а затем разойдутся по улицам города, раздадут жителям голубые ленточки и напомнят о бережном отношении к воде.

Танцевальный флэшмоб, ленты и шары голубого цвета направлены на то, чтобы привлечь внимание к рациональному использованию воды. Идея по созданию такого флэшмоба появилась у девочки, которая защищала исследовательскую работу на одном из всероссийских водных конкурсов. Движение поддержали по всей стране. Городская станция юных натуралистов присоединилась к экологической акции и уже пятый год проводит городское и областное мероприятия, сообщила TagilCity.ru заведующая зоологическим отделом городской станции юннатов Любовь Казакова. В рамках акции у нас проводится танцевальный флэшмоб, цифровизация водных объектов на карте через Google, плюс конкурс рисунков и презентаций по водным объектам, сказала Любовь Казакова. Акция «Голубая лента» ежегодно собирает около полутора-двух тысяч человек по Свердловской области. Участниками являются учащиеся образовательных учреждений города и педагоги. В этом году танцевальный флэшмоб пройдет в нескольких учреждениях Нижнего Тагила – в школах №65, №44, на станции юных натуралистов. Дети выступят с танцем, при этом обязательным будет наличие ленточки на руке и воздушного шарика голубого цвета. Далее они отправятся на улицы города для того, чтобы вручить эти ленточки жителям Нижнего Тагила и рассказать еще раз о том, что нужно ценить воду и водные объекты России. Фото: Городская станция юных натуралистов К советам по сохранению воды на станции юннатов относят ее вторичное использование в быту. Также рекомендуют выключать краны, чтобы вода не бежала просто так, не тратить воду зря. Внимание также обращают на то, что жители могут навредить источникам нецентрализованного водоснабжения. Люди приезжают за водой, ставят машину в непосредственной близости от родника, от источника водоснабжения, и те масла, которые остаются на почве, потом проникают в подземные воды, соединяются и попадают в родник, сообщила Любовь Казакова. Как рассказали на станции юннатов, малые реки Большая Кушва, Малая Кушва, Рудянка, малые реки в Тагиле питают крупные реки. Если беречь малые реки, родники, ручьи, то сохранится и большая вода, которая попадает в дома тагильчан из водохранилищ. Около водных объектов объектах произрастает множество растений, обитают животные, в том числе и краснокнижные. На реке Рудянка можно встретить желтую трясогузку, а по берегам Большой и Малой Кушвы растут ветреница весенняя, адонис желтый. Качество воды и ее химический состав напрямую влияет на флору и фауну. Городская станции юннатов периодически организует походы, в том числе дети отправляются на сплавы по реке Чусовой и участвуют в уборке прибрежной территории. Когда мы приезжаем на сплав и видим на берегах реки мусор, то очень огорчаемся. Мы убираем этот мусор, но хотелось бы, чтобы и взрослые, и дети понимали всю важность и тоже не разбрасывали, сказала учащаяся Анна. Воспитанники станции юннатов призывают жителей не мусорить около водоемов. Приглашаю всех к участию во флэшмобе «Голубая лента», потому что вода – самая главная ценность людей, отметила Карина. Станция юных натуралистов организует флэшмоб на территории области с целью привлечения общественности к теме воды, как сообщила председатель молодежного водного сообщества Свердловской области Елизавета. Это самый необходимый и дорогой ресурс на нашей планете. Сохранять и изучать водные объекты – наша с вами обязанность, поделилась девушка.

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