ФСИН не сумела довезти новоуральского серийного убийцу до суда в Башкирии

ФСИН не сумела довезти новоуральского серийного убийцу до суда в Башкирии

Сегодня, 20:26ОбществоФото: 1mediainvest.ru
ФСИН не смогла довезти до суда в Башкирии 45-летнего свердловского серийного убийцу из Новоуральска.

Судебный процесс должен был начаться 5 марта в Салаватском межрайонном суде, однако из-за того, что осужденный не прибыл вовремя в республику, дело пришлось отложить почти на месяц, сообщает UFA1.RU со ссылкой на Салаватский суд.

Пересылка занимает длительное время, она идет через несколько следственных изоляторов, в том числе через Уфу, и пока он до нас доедет, судебное заседание пока отложили,рассказали в суде.

Напомним, Евгений Петров начал совершать свои преступления в 1998 году на территории Урала. На счету маньяка 28 изнасилованных девочек в возрасте от 9 до 16 лет. Десять из пострадавших были убиты. Свое последнее убийство преступник совершил в Башкирии. 7 сентября 2001 года тело девушки обнаружили в лесу в нескольких километрах от села Улькунды. После этого следователи не сумели вычислить убийцу. Причастность Евгения Петрова удалось установить спустя 19 лет.

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