График работы НТМК не изменится из-за ремонта моста на Циолковского в Нижнем Тагиле

График работы НТМК не изменится из-за ремонта моста на Циолковского в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:49ОбществоФото: TagilCity.ru
График для рабочих НТМК не будут изменять в связи ремонтом моста на Циолковского в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил глава профсоюза предприятия Владимир Радаев.

17 марта на совещании профсоюзного актива ЕВРАЗ НТМК в онлайн-формате депутат ЗакСо Владимир Радаев обсудил доставку трудящихся к месту работы на момент ремонтных работ.

Нами были принято решение, что рабочий график останется прежним, написал Владимир Радаев на своей странице в Facebook.

Вместо этого будет скорректирован график работы автобусов, развозящих рабочих. Планируется, что они будут выезжать пораньше, чтобы успеть к началу смены.

Напомним, 10 марта сообщалась о планах ввести с 1 апреля график работы НТМК с 7.00 утра, на час раньше чем до этого. Из-за этого в детских садах Нижнего Тагила началось обсуждение возможности внедрения рабочих групп с 6.00 для сотрудников предприятия.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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