Наркопритон ликвидирован в Нижнем Тагиле

Наркопритон ликвидирован в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:53ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Наркопритон был ликвидирован в Нижнем Тагиле сотрудниками полиции.

За три месяца это уже третий подобный пресекаемый запрещенный вид деятельности. Содержателем притона оказался 40-летний житель поселка Старатель, ранее судимый за грабежи и преступления, связанные с наркотиками. Освободился из мест заключения в 2020 году. Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков за ним велось наблюдение, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

В результате установлено, что квартира является местом употребления наркотических веществ многих лиц. При задержании и осмотре, в куртке хозяина притона был обнаружен пакет с наркотиками. Задержаны также были четыре женщины и один мужчина, которые находились в момент задержания в квартире.

Результаты экспертизы показали, что все задержанные находились в наркотическом опьянении. Пакеты с запрещенным веществом обнаружены и изъяты также у женщин.

При осмотре квартиры сотрудниками следственно-оперативной группы, обнаружены доказательства — свертки с наркотиками, шприцы, лекарства, фольга с нагаром.

В отношении владельца квартиры возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. В отношении других фигурантов дела также возбуждены уголовные дела.

Напомним, 4 марта в поселке Садовый, полицейские начали стрельбу при задержании подозреваемых в сбыте наркотиков уральцев.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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