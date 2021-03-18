Оригинальные изобретения и полотна Леонардо да Винчи прибудут в Екатеринбург

Выставка, на которой будут оригинальные полотна Леонардо да Винчи и образцы машин, изобретенных им, пройдет в Екатеринбурге.

Работы художника в рамках международной промышленной выставки «Инномпром» разместят в павильонах «Екатеринбург-Экспо», сообщает Znak со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области. Отмечается, что данная выставка пройдет в партнерстве с Италией. Таким образом, летом в уральской столице пройдут уличные концерты итальянской музыки, фестиваль киноклассики и современных картин, выставки промышленного и автомобильного дизайна, рассказал посол из Италии в РФ Паскуал Терраччано. Напомним, выставка «Иннопром» организовывается в Екатеринбурге с 2010 года. Летом 2020 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что разрабатывается вопрос о проведении выставки за границей. Евгений Куйвашев заявил о возможном проведении «Иннопрома» за рубежом

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