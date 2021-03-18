Осенью тагильчане получат новые квартиры на улице Новострой взамен аварийного жилья

Отмечается, что 25 жилых помещений в 30-квартирном доме были приобретены муниципалитетом путем инвестирования в строительство. Контракт заключен в рамках реализации второго этапа региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах». Стоимость контракта составляет 41 миллион рублей.