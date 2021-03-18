По видеосвязи и через приложение смогут связаться свердловчане со службой спасения

Возможности телефонного номера экстренных служб 112 пополнятся программой распознавания невнятной речи, видео-связью. Дополнительно в 2021 году разработают приложения для смартфонов, через которые можно вызвать помощь. Они будут бесплатны, сообщает Департамент информационной политики.
Нововведения связаны с повышением оперативности реагирования экстренных служб, рассказал министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.
Новый подход позволит пользоваться приложением глухонемым. Через видео-связь, на языке жестов, можно будет сообщить о происшествии. В кадровом составе диспетчеров Центра обработки вызовов будет два специалиста-сурдопереводчика: оператор и психолог.
Десять специалистов обучены жестовому языку и после запуска программы, смогут считывать невнятную речь с помощью внедренной технологии. Речь позвонившего переведется в текст и отобразится на экране диспетчера.
Также в планах ввести подобную программу для реагирования на лесные пожары и незаконную вырубку.