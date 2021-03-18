Преподаватель из Нижнего Тагила стала участником конкурса «Учитель года России»

Всего в финал вышли семь участников из Свердловской области, сообщает Управление образования Нижнего Тагила. Среди них учитель математики и информатики из Ирбита Дмитрий Мильков, учитель английского языка из Полевского Наталья Созонтова, учитель русского языка и литературы из Первоуральска Анна Свинцова, учитель-логопед из Каменска-Уральского Лада Симонова, учитель начальных классов из Артинского ГО Мария Андреева и Учитель биологии из Каменска-Уральского Ирина Лыкова.