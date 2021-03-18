Прием заявлений в первые классы по новым правилам начнется в Нижнем Тагиле 1 апреля

В 2021 году для поступления в первый класс необходимо подать заявление в образовательное учреждение. Для этого необходимо выбрать один из способов:
Родители, либо законные представители, должны предоставить для приема:
Также, при наличии, предоставляется копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии. При необходимости, нужно предоставить копию подтверждающего установление опеки или попечительства документа, сообщает Управление образования Нижнего Тагила.
При подаче заявления в электронной форме, родителям необходимой подойти в образовательное учреждение в течение трех дней и предоставить оригиналы документов.
Приказ о зачислении издается не ранее 1 и не позднее 3 июля 2021 года.
Согласно приказу управления образования № 234 от 16 марта 2021 года, будет организована «Горячая линия» по вопросам зачисления в первые классы, не позднее 22 марта.
В документе обозначены сроки приёма — с 1 апреля в 00.00 по 30 июня 2021 года.
Напомним, новые правила приема детей в первые классы регулируются приказом Минпросвешения РФ № 458 от 11 сентября 2020 года. В нем также отмечается, что заявки о приеме детей, не имеющих первоочередного права зачисления, будут приниматься с 6 июля.