Строительство подъезда к мосту через Тагильский пруд обойдется в 354 миллиона рублей

Строительство подъезда к мосту через Тагильский пруд обойдется в 354 миллиона рублей

Сегодня, 13:50ОбществоФото: Яндекс.Карты
Строительство одной из дорог на Свердловском шоссе для подъезда к будущему мосту через Тагильский пруд обойдется в 354 миллиона рублей. Конкурс по поиску подрядчика объявил МУП «Тагилдорстрой».

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит выполнить следующие работы:

  • Организовать временные схемы дорожного проезда;
  • Произвести подготовительные работы;
  • Уложить асфальтобетонное покрытие на путепроводе и сопряжении;
  • Заменить скальный грунт;
  • Благоустроить Октябрьский проспект и Свердловское шоссе.

Работы должны быть выполнены до 1 июня 2021 года. В случае выявления в пределах гарантийного срока недостатков работы субподрядчик возмещает подрядчику убытки, вызванные обнаружившимися в пределах гарантийного срока недостатками. Также подрядчик должен предоставить гарантию на дорожное покрытие, искусственные сооружения и благоустройство сроком на 5-8 лет. Заявки принимаются до 25 марта 2021 года.

Напомним, 17 марта 2021 года стало известно, что МУП «Тагилдорстрой» планирует потратить на благоустройство площади «Танкостроителей» в Нижнем Тагиле 55,5 миллиона рублей.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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