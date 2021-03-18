Терроризирующие жителей волки отстреляны охотниками на Евстюнихе под Нижним Тагилом

Охотники отстреляли несколько волков, хотя бы какой-то результат. Больше случаев нападения на домашних животных не было, я не слышала, рассказала редакции TagilCity.ru местная жительница Мария.
Она отметила, что свою собаку все еще запирает на ночь спать в сарай, пока не убедится точно, что диких животных рядом с домами нет.
Напомним, в начале марта жители Евстюнихи редакции TagilCity.ru пожаловались на то, что волки загрызают местных собак непосредственно рядом с домами. Читательница рассказала редакции о том, что за два месяца погибли как минимум семь собак, а жителям приходится спасаться от диких животных с помощью петард и других шумовых устройств.
В полицию было написано несколько заявлений. Там провели проверку, и собранные материалы направили в охотничье хозяйство. В результате отстрел и отлов волков был разрешен в Нижнем Тагиле с 3 марта по 30 апреля 2021 года по причине угрозы здоровью граждан и превышения показателей максимальной численности животных.