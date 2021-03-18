Терроризирующие жителей волки отстреляны охотниками на Евстюнихе под Нижним Тагилом

Напомним, в начале марта жители Евстюнихи редакции TagilCity.ru пожаловались на то, что волки загрызают местных собак непосредственно рядом с домами. Читательница рассказала редакции о том, что за два месяца погибли как минимум семь собак, а жителям приходится спасаться от диких животных с помощью петард и других шумовых устройств.