Терроризирующие жителей волки отстреляны охотниками на Евстюнихе под Нижним Тагилом

Терроризирующие жителей волки отстреляны охотниками на Евстюнихе под Нижним Тагилом

Сегодня, 16:11ОбществоЕвгения СафинаФото: 1mediainvest.ru
Волков, которые терроризировали жителей Евстюнихи под Нижним Тагилом и загрызали местных собак, отстреляли охотники.

Охотники отстреляли несколько волков, хотя бы какой-то результат. Больше случаев нападения на домашних животных не было, я не слышала, рассказала редакции TagilCity.ru местная жительница Мария.

Она отметила, что свою собаку все еще запирает на ночь спать в сарай, пока не убедится точно, что диких животных рядом с домами нет.

Напомним, в начале марта жители Евстюнихи редакции TagilCity.ru пожаловались на то, что волки загрызают местных собак непосредственно рядом с домами. Читательница рассказала редакции о том, что за два месяца погибли как минимум семь собак, а жителям приходится спасаться от диких животных с помощью петард и других шумовых устройств.

В полицию было написано несколько заявлений. Там провели проверку, и собранные материалы направили в охотничье хозяйство. В результате отстрел и отлов волков был разрешен в Нижнем Тагиле с 3 марта по 30 апреля 2021 года по причине угрозы здоровью граждан и превышения показателей максимальной численности животных.

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