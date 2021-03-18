Требующий долги отца с 5-летнего мальчика уральский банк проверят приставы

Судебные приставы проверят банк, который требует полмиллиона с жены и ребенка погибшего в ДТП на Урале при падении башенного крана.

Вдова погибшего мужчины узнала о непогашенных кредитах после его смерти. Сумма долга составляет более полумиллиона рублей. Банк обратился в суд для взыскания задолженности. Ответчиками в этом случае выступают наследники, жена и пятилетний ребенок. Ответственность за долги также ложится на них. Первое заседание судебного процесса состоялось. Судом принято решение удовлетворить требования банка и взыскать долги с вдовы и сына. Второй процесс по взысканию ожидается, сообщает Е1. Коллекторы начали беспокоить женщину еще до вступления в силу решения суда, в грубой форме требуя оплаты долга с процентами. Информация о коллекторских звонках заинтересовала судебных приставов Свердловской области. На данный момент проводится проверка соблюдения законодательства в работе банка. Будет проведено административное расследование, и если нарушения подтвердятся, то банк будет привлечен к ответственности за нарушение федерального закона № 230. Если выявятся факты угроз, информация будет передана в правоохранительные органы.поясняют в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. ДТП случилось больше года назад недалеко от Каменска-Уральского. Мужчина погиб в машине скорой помощи, получив травмы под весом 16-тонной гусеницы крана. Напомним, 675 тысяч рублей «задолжала» свердловчанка и её пятилетний сын после смерти мужа. Выяснилось, что глава семейства брал кредиты, а банки подали в суд для взыскания долга. Банк требует долги с сына и жены погибшего в ДТП уральца

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