У разваливающегося дома для сирот на Пиритной в Тагиле снесена аварийная конструкция

В доме для детей-сирот на улице Пиритная, 8б в Нижнем Тагиле был снесен тамбур, по которому пошли трещины. Предварительной причиной происшествия называются пучение грунтов и поднятие стен фундаментов входных групп.

Комиссионный осмотр дома прошел 15 марта. В нем приняли участие заместитель директора Фонда жилищного строительства, представитель застройщика ООО «Ресурс» и местной управляющей компании. В ходе осмотра подтвердились факты возникновения трещин в тамбурах 1 и 2 подъездов. Названа предварительная причина — пучение грунтов и поднятие стен фундаментов входных групп. Комиссия выявила, что городская канализация в этом месте находится в аварийном состоянии, вода разливается на придомовой территории, сообщили TagilCity.ru в ГКУ «Фонд жилищного строительства Свердловской области». Пиритная, 8б Фото: TagilCity.ru Предполагается, что это обстоятельство повлияло на состояние фундамента входных групп. В результате было принято решение о проведении экспертизы фундаментов, а также будут выяснены причины пучения грунта и влияния городской канализации на данный процесс. 19 марта строительная организация планирует начать ремонтно-восстановительные работы входных групп. Напомним, жители дома на улице Пиритная, 8б пожаловались на разрушения дома. «Стене конец»: жители домов для сирот в Нижнем Тагиле пожаловались на разрушения

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