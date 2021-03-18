В кабалу за гречку: екатеринбургских пенсионеров «разводят» на покупку массажеров

Заманивают гречкой: в Екатеринбурге пенсионеры берут кредиты ради покупки массажеров

Екатеринбургских пенсионеров приглашают в офис, чтобы выдать бесплатный набор продуктов, но по итогу презентуют дорогостоящие массажеры. Некоторые пожилые люди ради покупки оформляют по несколько кредитов.

В бесплатный набор продуктов входит гречка, сахар и макаронные изделия. Отмечается, что, по словам пенсионеров, количество продуктов ограничено, также выдача наборов происходит в строго указанное время. После того, как пожилые забирают продукты, начинается презентация массажеров. Женщина по имени Елена купила разогревающий коврик для спины за 45 тысяч рублей, а 75-летний пенсионер за три года оформил восемь кредитов, чтобы оплачивать товары для здоровья. По мнению продавцов, в том, чтобы «подогревать» интерес к продукту бесплатной гречкой, нет ничего плохого. Ну они же берут, покупают, и ходят, довольные, к нам в салон. Спросите любого,заявил ТК «Четвертый канал» один из сотрудников. Видео: ТК "Четвертый канал" Напомним, организацию «ИП Вишнякова» обвинили в мошенничестве из-за кредитов, которые оформляются на пенсионеров. Изначально пожилых людей приглашают на бесплатный массаж, однако, из фирмы они уходят уже с кредитами. Вместо массажа - кредит: пенсионеры из Екатеринбурга пожаловались на мошенничество

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